شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعب من كتر الشغل.. التفاصيل الكاملة لانتحار أول روبوت في كوريا الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس مدينة في كوريا الجنوبية، أن أول روبوت مسؤول إداري لديه قد مات بعد أن ألقى بنفسه على بعض السلالم، وسط حزن وسائل الإعلام المحلية على أول انتحار روبوت في البلاد.

وتم العثور على روبوت يعمل لدى مجلس في كوريا الجنوبية "محطم" وهو ما يعتبر أول انتحار روبوت في البلاد، وأعلن مجلس مدينة جومي أن الروبوت لم يعد موجودًا بعد أن سقط على سلم يبلغ ارتفاعه مترين.



روبوت

وقالت مدينة جومي، إنه تم العثور على "المشرف الآلي" محطما ملقى في الدرج بين الطابقين الأول والثاني من مبنى المجلس، مع صور تظهر مكان الحادث، وقال مسؤول في مجلس المدينة إن الشهود رأوا الروبوت بشكل غامض "يدور في مكان واحد كما لو كان هناك شيء ما" قبل حدوثه، لكن السبب الدقيق للسقوط لا يزال قيد التحقيق.

وقال المسؤول: "لقد تم جمع القطع وسيتم تحليلها من قبل الشركة"، مضيفًا أن الروبوت "ساعد في تسليم المستندات اليومية، والترويج للمدينة، وتسليم المعلومات" للسكان المحليين، وقال مسؤول آخر: "لقد كان رسميًا جزءًا من قاعة المدينة، أحدنا"، "لقد عملت بجد."

وشككت العناوين الرئيسية في وسائل الإعلام المحلية في انتحار الروبوت الواضح قائلة: "لماذا فعل ذلك الموظف المدني المجتهد؟" أو السؤال "هل كان العمل شاقًا للغاية" بالنسبة للروبوت؟

ورد الأشخاص عبر الإنترنت على الأخبار متسائلين: "لو كان عبء العمل كبيرًا جدًا، هل كان سيدور حول نفسه لفترة طويلة ثم يهرع إلى أسفل الدرج؟"، بينما قال آخر: "أدعو الله أن ترقد الخردة المعدنية في سلام"، وقد تم تعيين الروبوت في أغسطس 2023، وكان من أوائل الروبوتات التي تم استخدامها بهذه الطريقة في المدينة.

صنعت شركة Bear Robotics، وهي شركة ناشئة تعمل بالروبوتات في كاليفورنيا، عمل الروبوت من الساعة 9 صباحًا حتى 6 مساءً وكان لديه بطاقة موظف الخدمة المدنية الخاصة به، وعلى عكس الروبوتات الأخرى، التي يمكنها عادةً استخدام طابق واحد فقط، يمكن لروبوت مجلس مدينة جومي استدعاء المصعد وتحريك الطوابق بمفرده.

تعد كوريا الجنوبية واحدة من أكثر مستخدمي الروبوتات حماسة على مستوى العالم، وتتمتع بأعلى كثافة للروبوتات في العالم، حيث يوجد روبوت صناعي واحد لكل 10 موظفين، وفقا للاتحاد الدولي للروبوتات، ويقول مجلس مدينة جومي إنه لا يخطط لتبني ضابط آلي ثانٍ في الوقت الحالي.