شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "آيفون x"و"هوم بود" يدخلان القائمة القديمة.. وإليك ما يعنيه ذلك والان مع تفاصيل الخبر

تقدم آبل المزيد من المنتجات إلى قائمتها القديمة الشهيرة، والآن جاء دور آيفون X، وهو أول "هوم بود" و"أيربودز" يدخلان هذا القسم، تعد فئات آبل مثل القديمة والعفا عليها الزمن هي الطريقة الصحيحة لمساعدة الأشخاص على معرفة أن أجهزتهم تفقد الدعم الرسمي وستتوقف في النهاية عن توفير الأجزاء.

كان iPhone X أول تغيير كبير من الشركة منذ سنوات، حيث قدم تقنية الشق وFace ID عن طريق إزالة تقنية Touch ID تمامًا، وجاءإضافة آيفون X إلى القائمة القديمة يعني أن المنتج قد تم إخراجه من السوق لمدة 5 سنوات ولكن أقل من 7 سنوات.

وتم طرح آيفون X في عام 2017، لذا إذا كنت لا تزال تستخدم هذا الطراز، فلن تحصل على أي تحديثات أخرى لنظام iOS من آبل، بينما ستكون أجزاء النموذج متاحة على أحدث طراز حتى عام 2025.

المنتج الثاني المضاف إلى القائمة هو طراز HomePod من الجيل الأول، دخلت شركة آبل فئة السماعات الذكية بجهازها الذي يعمل بواسطة Siri ويقدم تجربة صوتية عالية الجودة من خلال التكامل مع آبل ميوزيك والتطبيقات الأخرى. تم طرح HomePod أيضًا في عام 2017 ومنذ ذلك الحين شهدنا تركيزًا محدودًا على هذه الفئة من الشركة.

ويزعم الكثيرون أن شركة آبل ستجلب جهاز "هوم بود" جديد مزود بشاشة وميزات أخرى في العام المقبل، ولكن في الوقت الحالي، يتجه طراز الجيل الأول إلى القائمة القديمة.

ولديك أول AirPods على الإطلاق وهي أيضًا جزء من عائلة آبل الخاصة، حيث تم إطلاق AirPods في عام 2016، وقد أحدثت تغييرًا حقيقيًا في سوق الصوت اللاسلكي، لدرجة أنه لدينا الآن تصميمات مماثلة تأتي بنطاق سعري مناسب للجيب يبلغ 50 دولارًا للمشترين.