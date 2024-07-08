شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل توافق على طرح تطبيق "إيبك جيمز" في أوروبا.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

قالت شركة آبل إنها وافقت على طرح تطبيق سوق الألعاب الخاص بشركة إيبك جيمزعلى أجهزة آيفون وآيباد في أوروبا، بعد أن صعدت الشركة المصنعة لـ "Fortnite" نزاعها مع عملاق التكنولوجيا، متهمة إياها بعرقلة جهودها لإنشاء متجر ألعاب على الأجهزة.

وقالت شركة آبل إن الخلاف الأخير يتعلق بـ Epic Switzerland AB Marketplace ولا علاقة له بتطبيق فورتنايت الخاص بصانع ألعاب الفيديو والذي حصل بالفعل على الضوء الأخضر.

انتقد مطورو التطبيقات ومنظمو مكافحة الاحتكار سيطرة شركة آبل الصارمة على النظام البيئي لتطبيقات أي أو أس.

قبل إعلان شركة آبل، قالت Epic إن صانع آيفون رفض مرتين المستندات التي قدمها ناشر ألعاب الفيديو لإطلاق متجر إيبك جيمز متجر لأن تصميم بعض الأزرار والملصقات كان مشابهًا لتلك المستخدمة في متجر التطبيقات الخاص به.

قالت إيبك في سلسلة من المنشورات على إكس: "نحن نستخدم نفس اصطلاحات التسمية "التثبيت" و"عمليات الشراء داخل التطبيق" المستخدمة عبر متاجر التطبيقات الشهيرة على منصات متعددة، ونتبع الاصطلاحات القياسية للأزرار في تطبيقات iOS".

وقالت "إن رفض شركة أبل تعسفي ومعرق وينتهك قانون الأسواق الرقمية، وقد شاركنا مخاوفنا مع المفوضية الأوروبية".

ورفضت المفوضية الأوروبية، التي فتحت تحقيقًا في عمليات الفحص والمراجعات التي أجرتها شركة آبل للتحقق من صحة التطبيقات ومتاجر التطبيقات البديلة التي سيتم تحميلها الشهر الماضي، التعليق.

تخوض إيبك وآبل معركة قانونية منذ عام 2020، عندما زعمت شركة الألعاب أن ممارسة آبل المتمثلة في فرض عمولات تصل إلى 30٪ على المدفوعات داخل التطبيق على أجهزة نظام تشغيل آيفون (iOS) تنتهك قواعد مكافحة الاحتكار الأمريكية.

في وقت مبكر من هذا العام، اقترحت شركة آبل تغييرات على سياسات متجر التطبيقات الخاصة بها للامتثال لتوجيهات معينة من DMA التي دخلت حيز التنفيذ في مارس.