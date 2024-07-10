شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إكس بوكس ترفع أسعار Game Pass وتضيف خطة "قياسية" والان مع تفاصيل الخبر

تعمل خدمة Xbox Game Pass على زيادة الأسعار هذا العام من خلال طرح تدريجي بدءًا من 10 يوليو، سيتم فرض السعر المحدث على أي مشترك جديد، بينما سيرى المشتركون الحاليون أن التكاليف الأعلى سارية اعتبارًا من 12 سبتمبر.

بالنسبة للولايات المتحدة، سترتفع أسعار Game Pass Ultimate من 17 دولارًا أمريكيًا في الشهر إلى 20 دولارًا أمريكيًا في الشهر، بينما ستقفز سنة الوصول إلى Game Pass Core من 60 دولارًا إلى 75 دولارًا ، وقد عرضت مايكروسوفت جميع الزيادات الإقليمية في رسم بياني.

وتضيف Microsoft أيضًا خيارًا أقل تكلفة في سبتمبر مع Xbox Game Pass Standard، وتوفر هذه الخطة إمكانية الوصول إلى عناوين Game Pass ولكن بدون بعض مزايا الحزمة Ultimate، مثل إصدارات اليوم الأول وXbox Cloud Gaming.

وسيتضمن الخيار القياسي اللعب الجماعي عبر الإنترنت وبعض خصومات المتاجر وجميع الميزات الأخرى للخطة الأساسية، وسيكلف 15 دولارًا شهريًا في الولايات المتحدة

التغيير الأخير هو ما يبدو وكأنه بداية النهاية لخطة Xbox Game Pass لوحدة التحكم ، ولن يكون هذا الخيار متاحًا بعد الآن للعملاء الجدد، وإذا قام أي من أصحاب الخطة الحالية بإيقاف التجديد التلقائي، فسيتعين عليهم اختيار خيار مختلف إذا كانوا يريدون إعادة الاشتراك.