تكنولوجيا: OPPO تكشف عن هواتف Reno12 في السعودية بقدرات ذكاء اصطناعي توليدي متقدمة وتصميم انسيابي مستقبلي وكفاءة طاقة منقطعة النظير مع قيمة سعرية استثنائية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة OPPO العالمية الرائدة في مجال الأجهزة الذكية، اليوم عن إطلاق هواتف Reno12 وReno12 F 5G المبتكرة والمعتمدة على الذكاء الاصطناعي، في السوق السعودية خلال حفل أقيم بهذه المناسبة في الرياض، لتقدم مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي الرائدة في الصناعة والتي من المنتظر أن تفتح مجالات جديدة من الإنتاجية والإبداع لمستخدمي التكنولوجيا في المملكة.

ويمثل إطلاق هذه الهواتف المبتكرة فصلاً جديداً في تاريخ سلسلة رينو الشهيرة وأول إصدار رئيسي في إطار التزامOPPO بجعل هواتف الذكاء الاصطناعي في متناول الجميع.

وفي كلمته أثناء الحفل، قال السيد دي لي، الرئيس التنفيذي لشركة OPPO السعودية: “يسعدنا أن نقدم هاتف Reno12 في السوق السعودية كطراز ينتمي إلى المستقبل وسيعيد تعريف قدرات الهواتف الذكية ويتجاوز توقعات عشاق التكنولوجيا ورواد الصيحات المبتكرة في المملكة بأداء رفيع المستوى وميزات متطورة مع قيمة سعرية استثنائية“.

وأضاف أنه “منذ أن بدأنا عملياتنا في المملكة العربية السعودية مطلع عام 2019، يمثل الابتكار والموثوقية القوة الرئيسية الدافعة للنمو الهائل لقاعدة عملائنا في المملكة. ونحن على يقين من أن Reno12 سيأخذ تجربة العملاء إلى قمم جديدة في عصر الذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية باعتبارها واحدة من أكثر مراكز التكنولوجيا والابتكار إثارة في الشرق الأوسط والعالم”.

يتميز Reno12 بتصميم انسيابي ينتمي إلى عالم المستقبل وإطار معدني شديد المتانة يخلق مظهراً جديداً مذهلاً مع ميزة التصميم الأقوى في هواتف سلسلة Reno، إلى جانب حماية معززة ضد السقوط والضغط والماء. وقد تم تجهيز Reno12 أيضاً بمنصة الهاتف المحمول MediaTek Dimensity 7300-Energy الجديدة تماماً بتقنية 4 نانومتر والتي تم تطويرها بالتعاون بين أوبو وميدياتك، لمنتجات أشباه الموصلات، لتوفير كفاءة استثنائية في استهلاك الطاقة. ومن خلال الجمع بين تقنية الشاحن السريع SUPERVOOCTM بقدرة 80 واط من أوبو وبطارية بقدرة 5000 مللي أمبير في الساعة بما يجعلها البطارية ذات أعلى كثافة للطاقة في تاريخ سلسلة رينو، يضمن هاتف Reno12 الجديد فترة تشغيل طويلة للبطارية، وشحناً سريعاً للغاية، وعمراً مثالياً يصل إلى أربع سنوات بينما تواصل سلسلة رينو العمل على رفع سقف التطبيق العملي والمتانة وتحديد اتجاهات الصيحات الابتكارية.

تسريع اعتماد هواتف الذكاء الاصطناعي

في وقت سابق هذا العام، أوضحت OPPO التزامها بجعل قدرات الذكاء الاصطناعي في متناول المزيد من الناس خارج حدود مجتمع الهواتف الذكية الرئيسة الفاخرة.

يقدم Reno12 توليفة من ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي المتطورة1 التي تغطي مجموعة من الاستخدامات اليومية والتي ستأخذ بالتأكيد عشاق التكنولوجيا في المملكة إلى قلب عصر الهواتف الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وباستخدام ميزة ممحاة الذكاء الاصطناعي (AI Eraser) المطورة حديثاً، يمكن للمستخدمين بسهولة إزالة الغرباء العابرين في الصور بنقرة بسيطة بفضل قدرة هذه الميزة على التعرف تلقائياً على الأشخاص والأشياء غير المرغوب فيها.

يأتي الهاتف أيضاً مزوداً بميزتين للذكاء الاصطناعي مصممتين خصيصاً لتحسين الصور الجماعية. تضمن ميزة الوجه الواضح (AI Clear Face) ظهور كل فرد في اللقطة الجماعية، حتى أولئك البعيدين عن الكاميرا، بوضوح استثنائي من خلال استعادة التفاصيل عالية الدقة مثل محيط الوجه والشعر والحواجب. وفي الوقت نفسه، يمكن لميزة الوجه الأفضل (AI Best Face) التعرف تلقائياً على الأشخاص الذين ظهروا في الصور وقد رمشت عيونهم واستخدام تقنية متقدمة للذكاء الاصطناعي التوليدي لإصلاح الأمر، بما يضمن عدم ضياع أي لقطة جماعية.

ولإضافة المزيد من الإمكانيات الابداعية، يمكن لميزة استديو الذكاء الاصطناعي (AI Studio) إنشاء صور رمزية رقمية أو بورتريهات فنية رائعة من صورة واحدة فقط للمستخدم. ويمكن للمستخدمين إظهار أنفسهم كرعاة بقر، أو نجوم في قصص مانغا السايبربانك المصورة، أو العديد من الأساليب الأخرى التي تستفيد من قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديدة، مما يتيح المزيد من الابداع والابتكار في انتاج لقطات تعبر عن جوهر الحياة السعودية، من الشوارع النابضة بالحياة إلى الكثبان الرملية الهادئة.

إلى جانب تحسينات الصور، يستفيد Reno12 أيضاً من قوة الذكاء الاصطناعي لتحقيق المزيد من الكفاءة والإبداع. تم تصميم صندوق أدوات الذكاء الاصطناعي (AI Toolbox) استناداً إلى نموذج اللغة الكبير (LLM) الخاص بمساعد الذكاء الاصطناعي Gemini من جوجل، ويمثل الصندوق إضافة جديدة إلى الشريط الجانبي الذكي الذي يعزز إمكانات التعرف القوية لفهم المحتوى المعروض على الشاشة والتوصية وفقاً لذلك باستخدام ميزات الذكاء الاصطناعي المناسبة لأداء وظائف، مثل الإنشاء السريع لمحتوى لمنصات التواصل الاجتماعي أو تلخيص محتوى المقالات الطويلة. وفي تطبيق التسجيل، يمكن للمستخدمين الآن أيضاً استخدام أداة ملخص التسجيل الجديدة المدعومة بالذكاء الاصناعي (AI Recording Summary) لاستخراج الملخصات النصية بذكاء من تسجيل صوتي وتنظيمها في نقاط، مع إبراز وتنسيق معلومات مثل قوائم المهام والأوقات والمواقع والتفاصيل الأخرى لتحسين إمكانية القراءة.

أناقة جريئة ومتانة واضحة

تحلق سلسلة هواتف رينو في عوالم المستقبل من خلال Reno12 بفضل تصميم جريء ينتمي إلى المستقبل ويتمحور حول مظهر خارجي فضي يعود إلى عصر الفضاء.

بالإضافة إلى المظهر الفضي الجديد، يوفر Reno12 خيارين آخرين للألوان، وهما الفضي الفلكي الذي يستخدم عملية الكريستال السائل التخطيطي الرائدة من أوبو لصياغة مظهر جديد. وللحصول على مظهر أكثر كلاسيكية، يتميز اللون البني غير اللامع بتدرج ثري للون الكاكاو مع مظهر يقاوم التلطخ والبقع.

يأتي Reno12 مزوداً بشاشة OLED مقاس 6.7 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز قادرة على عرض ما يصل إلى 1.07 مليار لون مع توفير حماية للعين من الضوء الأزرق. تضاف إلى ذلك تقنية Splash Touch من أوبو، وهي حل خاص يسمح للشاشة بالعمل على نحو سليم حتى عندما تتناثر قطرات الماء على الشاشة أو تكون يدا المستخدم مبللة.

وتحظى هذه الشاشة على هاتف رينو 12 بحماية من زجاج كورنينج ®جوريلا® 7i عالي القوة بقدرته الاستثنائية على الحماية في حالات السقوط. ومع الحصول على تصنيف IP65، وهو بمثابة شهادة على المتانة ضد تسرب الغبار والمياه، يوفر الهاتف مقاومة استثنائية للغبار والمياه.

التقاط لحظات الحياة المميزة باستخدام خبير البورتريه المدعوم بالذكاء الاصطناعي

وتأتي الكاميرا الرئيسة في Reno12 مزودة بمستشعر سوني LYT-600 الذي يتميز بتحديد تلقائي متعدد الاتجاهات للبؤرة مع دقة بكسل كامل وثبات الصورة البصري، مما يوفر سرعة في تحديد بؤرة الصورة واستقراراً أكبر للحصول على لقطات أكثر وضوحاً. يتميز الطراز أيضاً بوضعية البورتريه مع قوة تكبير تصل إلى 2x لسهولة التقاط صور بورتريه مذهلة مع اخراج الخلفيات من البؤرة بما ينافس تلك التي تم التقاطها باستخدام الكاميرات الاحترافية.

ويأتي الهاتف مزوداً بميزة Flash Snapshot المحسنة، والتي تعمل على ضبط عملية التعريض الضوئي للكاميرا والتقاط الإضاءة الواقعية وألوان البشرة بشكل أكثر مرونة. تتوفر أيضاً امكانية تسجيل مقاطع فيديو بدقة 4k بمعدل 30 إطاراً في الثانية على كل من الكاميرتين الخلفية والأمامية للحصول على لقطات فيديو مذهلة وعالية الوضوح.

منصة عالمية جديدة تمنح رينو أفضل كفاءة في استخدام الطاقة على الإطلاق

يعتبر Reno12 أول هاتف في العالم يعمل بمنصة الهاتف المحمول MediaTek Dimensity 7300-Energy المخصصة بدقة 4 نانومتر، والتي تم تطويرها بشكل مشترك بين أوبو وميدياتك لتوفير كفاءة استثنائية في استهلاك الطاقة. ومن خلال أحدث محرك في أنظمة التشغيل من أوبو (ColorOS Trinity)، تحقق مجموعة الشرائح الموجودة في Reno12 انجازات مميزة في أنظمة استهلاك الشرائح للطاقة، والذاكرة، وأداء التخزين.

تستخدم تقنية CPU-Vita المحدثة في محرك ترينتي الذكاء الاصطناعي لترشيد استخدام مكونات الشرائح للطاقة بكفاءة، مما يقلل من استهلاك الطاقة مع الحفاظ على استقرار النظام وسلاسته.

وأما تقنية RAM-Vita في محرك ترينتي فتعمل على تسريع عمليات تشغيل التطبيقات وتبديلها، مما يحافظ على تشغيل تطبيقات في الخلفية لمدة 72 ساعة دون انقطاع. وعلاوة على ذلك، تعمل ميزة أوبو لتوسيع ذاكرة الوصول العشوائي على تحويل 12 جيجابايت من سعة التخزين إلى ذاكرة وصول عشوائي مؤقتة لمزيد من السلاسة.

وتقوم تقنية ROM-Vita المحدثة، بضغط التطبيقات المستخدمة بشكل غير متكرر وإدارة الملفات المكررة، مما يؤدي إلى تحرير مساحة تخزين وتحسين سرعات القراءة/الكتابة في الذاكرة.

حياة أطول للبطارية وشحن أسرع

يتميز Reno12 ببطارية عالية الكثافة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة تم تحسينها لضمان الأداء الأمثل للطاقة على مدى أكثر من أربع سنوات من الاستخدام.

مع دعم تقنية الشاحن السريع SUPERVOOCTM بقدرة 80 واط من أوبو، يمكن شحن هذه البطارية من مستوى 1% إلى 32% في عشر دقائق فقط، بينما تحتاج إلى 46 دقيقة فقط لشحن كامل بنسبة 100%.

اتصال سلس وثابت

من خلال هاتف Reno12 ، تضيف شركة أوبو أحدث جيل من تقنية LinkBoost المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى سلسلة رينو. وتضمن هذه التقنية تحسين زمن استجابة الشبكة في المناطق ذات الإشارة الضعيفة أو الشبكات المزدحمة، وتعزيز التبديل السلس بين شبكة واي فاي والشبكة الخلوية، وتسريع استعادة الإشارة عند الخروج من المصاعد أو جراجات السيارات في الأقبية. ومع أول شهادة في العالم للأداء العالي للشبكة من رابطة الفحص الفني (TÜV Rheinland) الألمانية ذات السمعة العالمية، تم التحقق من قدرة سلسلة Reno12 على توفير تجربة شبكة سلسة في جميع السيناريوهات التي تم اختبارها بفضل قدرتها الاتصالية الرائدة في فئتها.

وفي مواقف مثل الطيران، أو التنقل بمترو الأنفاق، أو صعود الجبال، أو المغامرات الصحراوية، حيث لا تتوفر تغطية شبكة الهاتف المحمول، قدمت أوبو تقنية BeaconLink عبر هاتف Reno12 . وباستخدام بروتوكولات الاتصالات الخاصة، تعزز تقنية BeaconLink إرسال البلوتوث بما يتيح الاتصالات في دائرة يصل نصف قطرها إلى 200 متر، مما يجعل من الممكن إجراء مكالمات صوتية بين شخصين في حالات الطوارئ دون الحاجة إلى تغطية الشبكة.

التسعير والتوافر

سيكون هاتف Reno12 ، المزود بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 12 جيجابايت وذاكرة قراءة فقط (ROM) سعة 512 جيجابايت، متاحاً للطلب المسبق بدءاً من 24 يوليو. سوف يحصل أصحاب أول الطلبات على هدايا تصل قيمتها إلى 998 ريالاً سعودياً. ويتوفر هاتف Reno12 في جميع المنافذ الكبرى للبيع بالتجزئة في مختلف أنحاء المملكة وعبر الإنترنت بسعر 1799 ريالاً سعودياً. بالإضافة إلى ذلك، سيتوفر هاتف Reno12 F 5G ، المزود بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 12 جيجابايت وذاكرة تخزين سعة 512 جيجابايت، في المملكة العربية السعودية في منتصف أغسطس بسعر 1299 ريالاً سعودياً، ويأتي بلونين مذهلين: البرتقالي والأخضر.

نبذة عن أوبو OPPO

OPPO هي علامة تجارية عالمية رائدة في مجال الأجهزة الذكية. منذ إطلاق أول هاتف محمول لها – “Smiley Face” – في عام 2008، سعت أوبو بإستمرار لتحقيق التوازن المثالي بين الأبعاد الجمالية والتكنولوجيا المبتكرة. اليوم، تقدم أوبو مجموعة واسعة من الأجهزة الذكية بريادة سلسلتي Find X و Reno . إضافةً إلى الأجهزة، توفر أوبو أيضاً لمستخدميها نظام التشغيل ColorOS وخدمات الإنترنت مثل OPPO Cloud و OPPO+ .لقد أثبتت أوبو مكانتها و تركت بصمة في أكثر من 60 دولة ومنطقة، مع أكثر من 40,000 موظف يجمعهم الإلتزام بالإستجابة لمتطلبات العملاء و توفير حياة أفضل لهم في جميع أنحاء العالم.