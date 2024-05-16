"التنظيم والإدارة" يكشف عدد المتقدمين لمسابقة وظائف معلم مساعد مادة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

كشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أعداد المتقدمين في مسابقة شغل 18886 وظيفة معلم مساعد مادة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للصفوف الابتدائية (الرابع - الخامس- السادس).

ووفقا للجهاز، فإن هناك ما يقارب 39096 متقدمًا قدموا في اليوم الثاني من فتح باب التقديم الذي بدأ 14 مايو الحالي ويستمر حتى يوم 27 من نفس الشهر، على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg.

ونشر الجهاز عددًا من الإنفوجرافات التوضيحية بشأن الكليات والتخصصات المطلوبة في المسابقة التي أعلن عنها أواخر أبريل الماضي.

ويأتي نشر الإنفوجرافات في إطار حرص الجهاز على معاونة الراغبين في التقدم للمسابقة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إذ أوضح فيها الكليات والتخصصات المطلوبة والمواد أيضًا وهي: "اللغة العربية - اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم - الدراسات الاجتماعية - الحاسب الآلي"، بمحافظات الجمهورية.

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