تكنولوجيا: Nothing تعلن عن هاتف Nothing Phone (2a) Plus بكاميرة سيلفي بدقة 50 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Nothing النقاب اليوم عن إصدارها الجديد من الهواتف المتوسطة Nothing Phone (2a) Plus الذي يأتي بكاميرة سيلفي بدقة 50 ميجا بيكسل.

يتميز هاتف Nothing Phone (2a) Plus بشاشة AMOLED بحجم 6.7 إنش، وجودة عرض FHD+، والتي تدعم معدل تحديث 120Hz، كما يتوسط الشاشة كاميرة سيلفي في ثقب الشاشة بدقة 50 ميجا بيكسل، وتدعم الكاميرة تسجيل فيديو بدقة 4K عند 30 إطار لكل ثانية.

وينطلق Phone (2a) Plus باثنان من الإختيارات في الألوان هما الرمادي والأسود، ويدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Dimensity 7350 Pro، والتي تدعم رفع تردد التشغيل وتتضمن 2 من أنوية Cortex-A715 بسرعة 3.0 GHz، و6 من أنوية Cortex-A510 بسرعة 2.0 GHz، وكرت الشاشة Mali-G610 MC4 بسرعة 1.3 GHz بآداء.

وتتميز وحدة المعالجة بآداء أسرع بنسبة 10% وكرت الشاشة بآداء أسرع بنسبة 30%، وتدعم الرقاقة الإتصال بشبكات 5G.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي هاتف Phone (2a) Plus بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 50 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع.

أيضاً يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 45W، كما ينطلق الهاتف بواجهة Nothing OS 2.6 ونظام تشغيل Android 14 ويتكامل مع روبوت الدردشة ChatGPT، مع ميزة قراءة الأخبار بصوت مرتفع عبر “Tim Holbrow”، وهي ميزة تتوفر للإصدارات الأخرى من الشركة عبر تطبيق “Nothing Widgets”.

ويتوفر هاتف Nothing Phone (2a) Plus بسعر يبدأ من 399 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت، وتتوسع الشركة بإطلاق الهاتف في أسواق أكثر بدءاً من شهر سبتمبر.

