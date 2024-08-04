شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تخوض معركة ضد تينسنت وبايت دانس لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

تضغط شركة أبل على شركتي ByteDance وTencent لسد الثغرات في الصين التي توجه العملاء إلى أنظمة الدفع الخارجية لإجراء عمليات شراء داخل التطبيق، وفقًا لتقرير صادر عن بلومبرج، وتريد شركة أبل أخذ عموله بنسبة 30%.

وتشير التقارير إلى أن حملة الضغط هذه بدأت في شهر مايو، ويُزعم أن شركة Apple حذرت Tencent من أنها سترفض تحديثات WeChat المهمة إذا لم تلغي قدرة المستخدمين على إجراء مدفوعات خارج النظام البيئي لشركة Apple، وامتثلت Tencent للطلب الأصلي، وأصدرت تحديثًا في يوليو، لكن شركة أبل ذهبت خطوة أخرى إلى الأمام.

ويعد WeChat موطنًا لآلاف الألعاب المصغرة والتجارب التابعة لجهات خارجية، وطلبت شركة Apple من Tencent تعطيل الدردشة داخل اللعبة بين المبدعين واللاعبين، حيث تعد هذه ثغرة نظرية أخرى يمكنها تحويل المستخدمين إلى أنظمة دفع تابعة لجهات خارجية، ولم توافق تينسنت بعد على هذا الطلب.

وفي شهر يونيو الماضي، ورد أن شركة آبل فعلت شيئًا مشابهًا مع ByteDance ، وهددت بحجب تحديثات Douyin، التي هي في الأساس النسخة الصينية من TikTok، ما لم تسد أي ثغرات توجه المستخدمين بعيدًا عن تلك العمولة المرغوبة للغاية والتي تبلغ 30 بالمائة ، ووفقًا لبلومبرج لم تصدر ByteDance بعد ردًا رسميًا.

وهذه تحركات عدوانية من جانب شركة أبل، ومن المؤكد أن الصين هي أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم، لكن iPhone ليس العلامة التجارية المهيمنة في جميع أنحاء البلاد، في واقع الأمر، فشل الهاتف في احتلال المراكز الخمسة الأولى في المبيعات في الربع الأخير وشهدت الشركة مؤخرًا انخفاضًا في أرباحها بنسبة 6.5%.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن كلا من ByteDance و Tencent ليسا من الشركات المحاربة السعيدة التي تبحث عن الرجل الصغير ، وتفرض هذه الشركات الضخمة عمولاتها الخاصة على المبدعين، ومن المحتمل أنها لا تريد لشركة أبل أن تقتطع من أرباحها النهائية.

وتواجه شركة أبل العديد من العقبات القانونية في جميع أنحاء العالم فيما يتعلق بأسلوب Hungry Hungry Hippos في الاستيلاء على رسوم العمولة ، وأصدرت المفوضية الأوروبية حكمًا يقضي بضرورة السماح لمطوري التطبيقات بتوجيه المستخدمين إلى أنظمة الدفع والعروض خارج متجر التطبيقات.

وتواجه الشركة أيضًا غرامات محتملة من الاتحاد الأوروبي، تصل قيمتها إلى 10% من الإيرادات السنوية العالمية ، أما بالنسبة للولايات المتحدة فقد رفعت Epic دعوى قضائية ضد شركة أبل بسبب سياسة رسوم معاملات المطورين، وأعربت العديد من الشركات الأخرى عن مخاوفها فى ذلك .