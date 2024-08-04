شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: معالجات الجيل 13 و14 من إنتل تحصل على عامين إضافيين من تغطية الضمان والان مع تفاصيل الخبر

على الرغم من عدم وجود حل لمشكلة تعطل معالجات Intel Core من الجيل الثالث عشر والرابع عشر، تحاول الشركة جعل الأمور أفضل إلى حد ما للعملاء الذين يعانون من رقائق تالفة محتملة عن طريق تمديد الضمان الخاص بهم لمدة عامين إضافيين.

وتلتزم شركة Intel بضمان دعم جميع العملاء الذين يعانون حاليًا من أعراض عدم الاستقرار في معالجات سطح المكتب من الجيل الثالث عشر أو الرابع عشر في عملية التبادل"، وفقًا لبيان من توماس هانافورد من شركة Intel لموقع The Verge ، ونحن ندعم منتجاتنا، وفي الأيام القادمة سنشارك المزيد من التفاصيل حول دعم الضمان الممتد لمدة عامين لمعالجات سطح المكتب من الجيل الثالث عشر والرابع عشر من Intel Core المعبأة".

وتتمتع وحدات المعالجة المركزية المعبأة من Intel بالفعل بضمان محدود لمدة ثلاث سنوات، لذا فإن هذا التغيير يعني أن معظم وحدات المعالجة المركزية المتأثرة ستتمتع الآن بضمان لمدة خمس سنوات.

في الأسبوع الماضي، لم تعلق الشركة على موقع The Verge حول ما إذا كانت ستمدد الضمان على الرقائق.

وقالت شركة إنتل إن السبب الرئيسي وراء مشكلات عدم الاستقرار في وحدات المعالجة المركزية لأجهزة سطح المكتب يرجع إلى "ارتفاع جهد التشغيل" وأنها تعمل على إصدار تصحيح في منتصف أغسطس لمعالجة السبب الجذري لذلك، ولكن يبدو أن التصحيح لن يصلح أي ضرر حدث بالفعل، مما يعني أن أفضل طريقة لإصلاح الشريحة التالفة هي استبدالها.