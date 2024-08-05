شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل الحواسيب بالدماغ.. زراعة شريحة إلكترونية جديدة للمصابين بالشلل والان نبدء بالتفاصيل

شرائح الدماغ الإلكترونية

تطوير واجهة عصبية

الدمام - شريف احمد - أعلن إيلون ماسك مالك شركة "نيورالينك" عن نجاح ثاني زراعة شريحة إلكترونية في دماغ أحد المتطوعين.يأتي هذا في خطوة تستهدف مساعدة الأشخاص المصابين بالشلل على تشغيل الحواسيب باستخدام أدمغتهم فقط.وتجري الشركة عملية اختبار على جهازها؛ الذي يهدف إلى مساعدة الأشخاص الذين يعانون من إصابات في النخاع الشوكي، من أجل تحسين تقنية واجهة التواصل بين الدماغ والحاسوب.ويعد نولاند أرباو، أول شخص يخضع لزراعة هذه الشريحة في يناير الماضي.ومكنته الشريحة من ممارسة ألعاب الفيديو، وتصفح الإنترنت، والنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وتحريك مؤشر الماوس على الكمبيوتر المحمول.ويعاني نولاند أرباو من شلل في الكتفين إلى الأسفل نتيجة حادث سباحة في عام 2016.وأوضح إيلون ماسك، أن 400 من أقطاب الزرع في دماغ المريض الثاني تعمل بشكل ممتاز، وبدأت الأمور تسير بشكل جيد للغاية مع الغرسة الثانية.وبين أن هناك الكثير من الإشارات، والكثير من الأقطاب الكهربائية، وكل شي يعمل بشكل جيد للغاية.كما تهدف الشركة لتطوير واجهة عصبية تستخدم إشارات الدماغ للتحكم في الأجهزة الإلكترونية.