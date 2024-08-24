تكنولوجيا: هاتف vivo Y18i ينطلق بمعدل تحديث 90Hz وبطارية بقدرة 5000 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت vivo عن هاتفها منخفض التكلفة vivo Y18i الذي ينطلق بقدرة بطارية 5000 mAh، ويدعم معدل تحديث 90Hz، ويتوفر بسعر 95 دولار.

يتميز هاتف vivo Y18i بشاشة LCD بحجم 6.56 إنش، ومعدل تحديث 90Hz، كما تدعم الشاشة جودة عرض HD+، وسطوع بنسبة 528 nits، وتضم الشاشة نتوء للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 5 ميجا بيكسل.

أيضاً ينطلق vivo Y18i برقاقة معالج Unisoc T612، كما يتوفر الهاتف بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة 64 جيجا بايت، ويدعم الهاتف التخزين الخارجي في بطاقة حتى سعة 1 تيرابايت.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، مع مستشعر auxiliary بدقة 0.08 ميجا بيكسل.

كما يرتكز vivo Y18i على تظام تشغيل Android 14، وواجهة Funtouch OS 14، ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، وقدرة شحن 15W، كما يدعم معايير IP54 في مقاومة الماء والغبار.

ويضم Y18i مكبرات صوتية بنظام ستريو، ويدعم تقنية البلوتوث 5.2، ويتوفر الهاتف باثنان من الإختيارات في الألوان هما الأخضر والأسود، بسعر 95 دولار.

المصدر