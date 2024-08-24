شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لاحظها على طفلك.. علامات خطيرة لاضطراب متعلق باستخدام السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

ماذا يحدث عندما تمنح طفلك الهواتف الذكية وإمكانية الوصول غير المحدود إلى تطبيقات الدردشة والشبكات الاجتماعية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع؟ يظهر جيل مصاب بحالة تسمى الخوف من تفويت الفرصة، أو FOMO، في حين أن مشاعر الخوف من تفويت الفرصة موجودة منذ قرون، فقد لعبت السوشيال ميديا دورا في تضخيمها، مما قد يسبب بعض التداعيات العاطفية الخطيرة للمراهقين اليوم.

علامات اضطراب FOMO

- التحقق المستمر من وسائل التواصل الاجتماعي (حتى أثناء الإجازة أو الخروج مع الأصدقاء أو حضور حدث ممتع).

- تحديث الشاشة باستمرار للحصول على آخر التحديثات ورؤية ردود أفعال الأشخاص على منشوراتك.

- الشعور بالحاجة إلى أن تكون متاحًا والرد على أصدقائك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

- نشر أنشطتك اليومية بشكل مهووس على الإنترنت.

- الشعور بالحاجة إلى أشياء جديدة وتجارب جديدة وحياة أفضل.

- الشعور بالحزن أو الوحدة أو الاكتئاب بعد التواجد على وسائل التواصل الاجتماعي لفترات طويلة.

- الشعور بعدم الرضا عن الحياة.

- اتخاذ خيارات الحياة أو القرارات المالية بناءً على ما تراه على الإنترنت.