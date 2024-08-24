تكنولوجيا: سامسونج سوف تطلق طرازين فقط في سلسلة GALAXY TAB S10

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشار تسريب حديث من Android Headlines إلى أن سامسونج ستقصر سلسلة Galaxy Tab S10 على طرازين فقط: Galaxy Tab S10+ و Galaxy Tab S10 Ultra.

وتمثل هذه الخطوة نهاية للطراز القياسي الذي كان جزءًا من المجموعة في السنوات السابقة.

وتعطينا الصورة الترويجية تم تسريبها حديثًا لمحة عن الأجهزة اللوحية القادمة، مع جهاز Galaxy Tab S10 Ultra على اليسار وجهاز Galaxy Tab S10+ على اليمين.

وعلى ما يبدو، فإن الفرق الأكثر وضوحًا بين الاثنين هو وجود شاشة مسننة في طراز Ultra، وهي ميزة تم نقلها من Galaxy Tab S9 Ultra. في حين يفتقر طراز S10+ إلى هذا، مما يجعل من السهل التمييز بين الاثنين.

وفيما يتعلق بالتصميم، يبدو أن كلا الجهازين اللوحيين يعكسان بشكل وثيق أسلافهما، مع اختيار سامسونج عدم إجراء أي تغييرات كبيرة.

قد يشير قرار التخلي عن الطراز القياسي والالتزام بتصميم مماثل إلى أن سامسونج تركز على تحسين الميزات الحالية بدلاً من تقديم ميزات جديدة.

من المتوقع إطلاق جهازي Galaxy Tab S10+ و S10 Ultra في أكتوبر، مع خيارات الألوان بما في ذلك الفضي والرمادي. وفي حين أن تاريخ الإصدار الدقيق لم يتم تأكيده بعد، فإن الجدول الزمني لشهر أكتوبر يتماشى مع عمليات الإطلاق السابقة في سلسلة Galaxy Tab.

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