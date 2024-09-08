شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات كبيرة في لعبة Call of Duty: Black Ops 6 قبل طرحها والان نبدء بالتفاصيل

تغييرات شاملة

الدمام - شريف احمد - أجرى المطور Treyarch بعض التعديلات المهمة على Call of Duty: Black Ops 6 مع دخول الإصدار التجريبي المفتوح بداية الأسبوع الثالث.وتعود النسخة التجريبية المفتوحة للعبة Black Ops 6، مع تعديلات على الأسلحة ونقاط الظهور وعناصر لعب مختلفة أخرى تؤثر على اللعب الجماعي.أوضحت Treyarch في منشور على مدونتها: "تستند العديد من التغييرات أدناه إلى البيانات والملاحظات من عطلة نهاية الأسبوع 1، لكن كن مطمئنًا أننا نأخذ هذا في الاعتبار أيضًا ونحن نتطلع إلى الإطلاق، سنشارك المزيد حول ما سيأتي في الأسابيع التي تلي انتهاء عطلة نهاية الأسبوع 2".وتتضمن أبرز التغييرات زيادة شاملة في سرعات تبديل الأسلحة، وتعديلات صغيرة على سرعات الحركة الأساسية في جميع فئات الأسلحة، وتغييرات مختلفة في توازن الأسلحة، وتعديل مناطق الظهور عبر العديد من الخرائط بهدف تقليل تكرار حدوث الظهور المتكرر في نفس المكان.وتخطط Treyarch أيضًا لإضافة المزيد من الخرائط والأوضاع إلى الإصدار التجريبي المفتوح.ورفعت الحد الأقصى للمستوى إلى 30 لجميع اللاعبين منذ البداية، ما يعني أن اللاعبين سيحصلون على وصول أفضل إلى الأسلحة الجديدة، و Scorestreaks، والمزايا، والمعدات، ومكافآت الإصدار التجريبي.