شكرا لقرائتكم خبر عن منصة تيليجرام تسمح للمستخدمين بالإبلاغ عن المحتوى الضار في المحادثات الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

الإبلاغ عن المحتوى الضار

الدمام - شريف احمد - سمحت منصة التواصل الاجتماعي الروسية تيليجرام للمستخدمين بإبلاغ مشرفي المنصة عن أي محادثات خاصة تنتهك القوانين والقواعد، بحسب ما أعلنته تيليجرام على صفحة الأسئلة الأكثر تكرارا.ويأتي ذلك مع قيامها بتحديث قواعد الخصوصية الأخرى، في أعقاب إلقاء السلطات الفرنسية القبض على مؤسسها بافيل دوروف الشهر الماضي بسبب "ارتكاب أطراف ثالثة جرائم" على المنصة.وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إلى أن المنصة التي تخدم نحو مليار مستخدم نشط شهريا وأكثر من 10 ملايين مشترك، أقامت شهرتها على فرض أقل قدر ممكن من الرقابة على تفاعلات المستخدمين.وفي النسخة السابقة من صفحة الأسئلة الأكثر تكرارا على منصة تيليجرام، كانت تقول إن المحادثات الخاصة محمية من أي مساءلة من جانب إدارة المنصة، وكانت تقول: "كل محادثات ومجموعات المحادثة على تيليجرام قاصرة فقط على المشاركين فيها.ولكن اعتبارا من يوم الخميس الماضي تم تعديل هذا النص وأصبح يقول "كل تطبيقات تيليجرام تحتوي على زر "إبلاغ" يسمح لكم بالإبلاغ عن أي محتوى غير قانوني إلى مسؤولينا من خلال خطوات قليلة".كما أعلنت المنصة يوم الجمعة الماضي حذف خاصية "أشخاص في الجوار" والتي قيل إنه أسيئ استخدامها من جانب مرسلي البريد المزعج والمحتالين.كما أتاحت المنصة عنوان بريد إلكتروني لتلقي طلبات الحذف الآلي للمحتوى غير القانوني، مع توجيه المستخدمين لإضافة روابط المحتوى الذي يطلبون من المشرفين الالتفات إليه.من ناحيته قال ريمي فاوجان المتحدث باسم تيليجرام، إن المستخدمين يستطيعون الإبلاغ عن المحتوى من أي مجموعة إلى المشرفين" وفقا لآلية أشبه بإعادة توجيه الرسائل، مضيفا أن التغيير في صفحة الأسئلة الأكثر تكرارا يزيد فقط وضوح طريقة الإبلاغ عن المتحوى الضار.