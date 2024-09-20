شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير يؤكد انفجار "البيجر" بمادة كيميائية استخدمت في الحرب العالمية الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار حادث انفجار الآلاف من أجهزة البيجر، في لبنان العديد من التساؤلات حول كيفية اختراق تلك الأجهزة، خاصة أنها من الأجهزة الذكية الآمنة التي يصعب اختراقها مقارنة بالهواتف الذكية، وهذا ما جعل جماعة حزب الله تستخدمها حفاظًا على السرية وعدم الاختراق.

تقرير يؤكد الانفجار وقع بزراعة مادة كيميائية كانت تستخدم في الحرب العالمية الأولى

وتشير التقارير الدولية، إلى أن الأزمة بدأت من التسلل في مرحلة سلسلة التوريد بالمتفجرات، حيث تم إدخال 3 جرامات من PETN، في أجهزة النداء، و رباعي نترات بنتا إريثريتول أو PETN، وهي مادة كيميائية مستقرة نسبيًا تستخدم كمتفجرات منذ الحرب العالمية الأولى.

وقد وجدت أجهزة النداء، التي نادراً ما تستخدم في أماكن أخرى، طريقها إلى لبنان بين أعضاءحزب الله خلال الأشهر القليلة الماضية، وتزعم التقارير أن بعض التعديلات قد أجريت على بطاريات هذه الأجهزة، ويقال إن هذه التعديلات سمحت للبطارية بالسخونة على الفور وتفجير المتفجرات.

ويُعتقد أن إشارة لاسلكية قد أُرسلت إلى أجهزة النداء، عن طريق اختراق شبكة الراديو اللبنانية التي تستخدمها.