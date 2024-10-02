شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تنسحب من مهمة تمويل OpenAI لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انسحبت شركة أبل، من المناقشات التى كانت قائمة للمشاركة فى جولة تمويلية لشركة OpenAI والتى من المتوقع أن تجمع حوالى 6.5 مليار دولار، إلا أن أبل أعلنت الانسحاب لأسباب لا تزال غير واضحة، ومن المقرر أن تنتهى جولة التمويل هذا الأسبوع.

أسباب انسحاب أبل من تمويل شركة OpenAI

يأتى هذا التطور بعد شهر واحد فقط من تقرير صحيفة"وول ستريت جورنال"، بأن أبل كانت تفكر فى الاستثمار فى OpenAI، فى جهودها لدعم استخدامات الذكاء الاصطناعى، حيث تبلغ قيمة الشركة، بأكثر من 100 مليار دولار، مما يعكس التقييم المرتفع المنافسة الشديدة فى قطاع الذكاء الاصطناعى، التى ساعدت OpenAI فى إشعالها بإطلاق ChatGPT فى أواخر عام 2022.

فى الوقت التى اختارت أبل الانسحاب، تظل شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى متمسكة بالتمويل، فمن المتوقع أن تساهم مايكروسوفت، التى استثمرت بالفعل 13 مليار دولار فى OpenAI، بحوالى مليار دولار فى هذه الجولة الأخيرة، كما ورد أن Nvidia تجرى محادثات للمشاركة.

وتفاجئ البعض من انسحاب أبل، نظرًا للتحركات الأخيرة للشركة فى مجال الذكاء الاصطناعى، فقد أعلنت Apple سابقًا عن خطط لدمج ChatGPT فى Siri على iOS 18 وiPadOS 18 وmacOS Sequoia فى وقت لاحق من هذا العام.

وسيسمح هذا التكامل لـ Siri بعرض استجابات ChatGPT مباشرة بإذن المستخدم، ومع ذلك، فإن التقارير الأخيرة عن الاضطرابات داخل صفوف OpenAI أثناء سعيها إلى هيكل ربحى، ربما تكون عاملًا فى قرار Apple بعدم متابعة الاستثمار.

هل تبقى أبل على ChatGPT بعد قرار الانسحاب؟

ومع ذلك، لا يزال من المتوقع أن يستمر تكامل ChatGPT المخطط له من Apple لمنصاتها قبل نهاية العام، فقد قالت الشركة أن مستخدمى iPhone وiPad وMac سيكونون قادرين على استخدام ChatGPT مجانًا دون إنشاء حساب، بينما سيتمكن مشتركو ChatGPT Plus من الوصول إلى الميزات المدفوعة على أجهزة Apple.