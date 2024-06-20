الرياض - أميرة القحطاني - الكركم يتصدر على الأرجح قائمة أكثر أنواع التوابل شعبية لتعزيز الصحة العامة والمناعة، هذا المسحوق الذهبي اللون هو بهار قديم يستخدم في الكاري والعلاجات الأيورفيدا كمضاد للالتهابات، ولكن هل الكركم مفيد لإنقاص الوزن؟ تقول الدراسات البحثية أنه قد يكون كذلك، في هذه المقالة ، نكتشف مدى فعالية الكركم في إنقاص الوزن وما هي الجرعة اليومية الموصى بها.

هل الكركم مفيد لإنقاص الوزن؟

يحتوي الكركم على مركبات نشطة بيولوجيًا تسمى الكركمينويدات ، وأكثرها نشاطًا هو الكركمين، الكركمين هذا، هو بوليفينول مسؤول عن اللون الأصفر الفاتح للكركم، ووفقًا للدراسات، يمكن أن يساعد الكركمين في علاج العديد من الحالات الالتهابية، ومتلازمة التمثيل الغذائي، والتهاب المفاصل، والقلق، وفرط شحميات الدم، ويُظهر البحث الحديث أن الكركمين قد يساعد أيضًا في إنقاص الوزن، دعونا نكتشف المزيد.

قد يساعد على إنقاص الوزن

الخصائص المضادة للأكسدة والالتهابات للكركم، ويرجع ذلك أساسًا إلى مركبه الكركمين، مسؤولة عن إنقاص الوزن، فقد اقترحت العديد من الدراسات على الحيوانات أن الكركمين يمكن أن يحد من زيادة الوزن ويحسن حساسية الأنسولين، عندما يكون الجسم حساسًا للأنسولين، يمكنه استخدام الجلوكوز بسهولة كطاقة للوظائف الجسدية وتخزين الجلوكوز على شكل جليكوجين في العضلات والكبد للاستخدام لاحقًا.

قد يقلل الالتهاب المزمن

هناك تقرير يعود إلى عام 2013 حول “الكركمين والسمنة” يكشف أن البوليفينول يقمع الالتهاب المزمن في أنسجة دهون الجسم، عادةً ما توجد مشاكل التهاب المزمن هذه في الأشخاص الذين يعانون من السمنة أو زيادة الوزن.

الكركمين والبيبيرين يمكن أن يقللا من الدهون الجسمي

البيبيرين، وهو مكون نشط في الفلفل الأسود، يمكن أن يعزز امتصاص الكركمين بنسبة تصل إلى 2000٪، وعند دمجهما معًا يمكن أن يساعدا في إنقاص الوزن.

وجدت دراسة أجريت على الحيوانات في عام 2015 أن الجمع بين الكركمين والبيبيرين قد يزيد من فقدان دهون الجسم ويقمع علامات الالتهاب الناتجة عن اتباع نظام غذائي عالي الدهون، لهذا السبب ربما يكون الكركم والفلفل الأسود مزيجًا جيدًا لإنقاص الوزن.

في حين أن هذه الدراسات تُظهر نتائج واعدة تربط الكركمين، أو الكركم، بوزن الجسم، إلا أن هناك حاجة إلى دراسات بشرية لفهم تأثيراتها على إنقاص الوزن بشكل كامل، كما أظهر الكركمين نتائج مشجعة في المساعدة على التعافي من آلام العضلات المرتبطة بممارسة الرياضة، وبالتالي تحسين الأداء الرياضي.

ما مقدار الكركم الذي يجب أن أتناوله يوميًا لفقدان الوزن؟

لا توجد توصية رسمية لكمية الكركم التي يمكنك تناولها يوميًا، خاصة لفقدان الوزن، يمكن أن يسبب الكركم آثارًا جانبية لبعض الأشخاص مثل الغثيان والتهابات الجلد، يتوفر الكركمين على شكل كبسولات ويعتبر آمنًا وفقًا لمعايير وزارة الزراعة الأمريكية، وفقًا للجنة المشتركة للخبراء المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية المعنية بإضافات الأغذية (JECFA)، فإنه من الآمن تناول 1.4 ملجم من الكركمين لكل رطل من وزن الجسم في اليوم.

قبل إضافة أي مكمل غذائي إلى نظامك اليومي، يُنصح باستشارة طبيبك، تحتوي معظم الكبسولات على تعليمات مفصلة حول كيفية تناولها ومن الأفضل اتباعها، الكركمين قابل للذوبان في الدهون ويمكن امتصاصه بشكل أفضل عند تناوله مع الدهون، يمكنك دمجه مع زيت جوز الهند أو زيت الزيتون أو أي دهون آخر يبدو مناسبًا لك.

حليب الكركم لفقدان الوزن

الكركم، وهو عنصر أساسي في المطبخ الهندي، يضاف غالبًا إلى الكاري والبقول (أطباق العدس)، كما يضاف إلى الحليب الدافئ ويستمتع به كمشروب ساخن كعلاج منزلي لنزلات البرد.

في حين أن الكركم الموجود في الحليب هو الذي يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن بسبب الفوائد الصحية المذكورة أعلاه، فإليك بعض النصائح للتأكد من أن حليب الكركم الخاص بك فعال كمشروب لفقدان الوزن: