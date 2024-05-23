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الامارات | قرقاش يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص لليمن

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، اليوم، المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيموثي ليندركينغ وبحثا الجهود الدولية والإقليمية بشأن الأزمة اليمنية وآخر التطورات المرتبطة بها.

وتناول اللقاء المستجدات الحاصلة على الساحة اليمنية والجهود التي يبذلها المبعوث الأمريكي بشأن الأزمة وسبل دفع المباحثات الرامية إلى إيجاد حل شامل ينهي الأزمة ويجنب الشعب اليمني التداعيات الإنسانية الناتجة عنها.

وأشاد معاليه بالجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي للخروج بتسوية شاملة للأزمة، مثمناً في هذا الصدد جهود المملكة العربية الشقيقة.

وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش موقف دولة الإمارات الداعم للجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى تهيئة الأجواء لحوار حقيقي يفضي إلى تسوية سياسية شاملة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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