الامارات | رئيس الدولة يهنئ بفوز نادي العين بلقب أبطال آسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، "حفظه الله"، بفوز نادي العين بلقب دوري أبطال آسيا وتحقيقه فوزاً كبيراً على فريق يوكوهاما الياباني بنتيجة 5-1 في مباراة الإياب التي جمعت الفريقين على استاد هزاع بن زايد بالعين.

ودون صاحب السمو عبر حسابه على منصة "إكس" بعد فوز نادي العين: النامووووووووووووس