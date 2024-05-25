الامارات | رئيس الدولة يهنئ بفوز نادي العين بلقب أبطال آسيا

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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة يهنئ بفوز نادي العين بلقب أبطال آسيا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، "حفظه الله"، بفوز نادي العين بلقب دوري أبطال آسيا وتحقيقه فوزاً كبيراً على فريق يوكوهاما الياباني بنتيجة 5-1 في مباراة الإياب التي جمعت الفريقين على استاد هزاع بن زايد بالعين.
ودون صاحب السمو عبر حسابه على منصة "إكس" بعد فوز نادي العين: النامووووووووووووس
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