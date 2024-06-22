الامارات | حمدان بن محمد في يوم الأب: من يشبهك يا أبي والدنا وقائدنا وقدوتنا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على حساب سموه في منصة «إكس»، مقطع فيديو بمناسبة اليوم العالمي للأب.

وعلق سموه على الفيديو الذي يظهر فيه إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قائلاً: «من يشبهك يا أبي.. والدنا وقائدنا وقدوتنا».

وصادف أمس يوم الأب العالمي الذي يُحتفل به في 21 يونيو من كل عام في معظم البلدان العربية.