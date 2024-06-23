الامارات | الإمارات تخصص 5 ملايين دولار لدعم صندوق السودان الإنساني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت دولة الإمارات اتفاقية مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، لتخصيص مبلغ خمسة ملايين دولار، لدعم صندوق السودان الإنساني.

وقع الاتفاقية من جانب دولة الإمارات، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، سلطان الشامسي، وعن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، مدير قسم العمليات والمناصرة، إيديم وسورنو، بحضور مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية ومبعوثة وزير الخارجية، لانا نسيبة، ونائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد.

وقال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث: «نحن ممتنون لحكومة وشعب دولة الإمارات على دعمهم السخي بمبلغ 70 مليون دولار أميركي، للمساعدة في إغاثة شعب السودان من خلال الأمم المتحدة، ويمكننا بهذا التخصيص تعزيز دعمنا المنقذ للحياة للعائلات والمجتمعات المحاصرة جراء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في السودان».

وأضاف: «ستعمل مساهمة دولة الإمارات في الصندوق الإنساني للسودان، الذي يديره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، على تسهيل الوصول إلى الأموال لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأكثر أهمية وحالات الطوارئ، بما يتماشى مع خطة الاستجابة الإنسانية السنوية».

من جهتها، قالت نسيبة إن «الدعم طويل الأمد الذي تقدمه دولة الإمارات للسودان يؤكد التزامها بتعزيز ازدهار السودان والاستقرار في المنطقة، ويسعدنا أن نتشارك مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ووكالات الأمم المتحدة الأخرى لتقديم المساعدات الحيوية للأشخاص الأكثر احتياجاً».

وأضافت: «أجدد موقف دولة الإمارات الثابت الداعي إلى الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وإيجاد حل سلمي للأزمة، فلا يوجد حل عسكري لهذه الحرب، ويجب على أطراف النزاع العودة إلى طاولة المفاوضات، ولتحقيق هذه الغاية، ستواصل دولة الإمارات العمل مع جميع أصحاب الشأن المعنيين، ودعم أي عملية تهدف إلى وضع السودان على المسار السياسي للتوصل إلى تسوية دائمة، وتحقيق إجماع وطني، لتشكيل حكومة يشارك فيها ويقودها المدنيون».

وتعد مساهمة دولة الإمارات العربية المتحدة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية جزءاً من التزام أوسع بقيمة 70 مليون دولار أميركي، مخصص لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في السودان، من خلال وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية. ويمثل هذا التمويل جزءاً كبيراً من تعهد دولة الإمارات، الذي أعلنت عنه خلال مشاركتها في «المؤتمر الإنساني الدولي للسودان والدول المجاورة»، الذي عقد في أبريل الماضي، والذي تبلغ قيمته 100 مليون دولار.

وبهذا، تبلغ قيمة المساهمات الكلية المقدمة من دولة الإمارات إلى السودان، خلال الأعوام الـ10 الماضية، ما يزيد على 3.5 مليارات دولار.

وتؤكد الإمارات أن الأولوية هي ضمان حماية المدنيين والمرافق المدنية، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية عبر طرق متعددة إلى السودان، وعبر خطوط النزاع، وتوفير الدعم الإنساني، وضمان إيصال المساعدات إلى الأشخاص الأكثر احتياجاً، خصوصاً إلى المناطق المتضررة من النزاع.

لانا نسيبة:

• الدعم طويل الأمد الذي تقدمه الإمارات للسودان يؤكد التزامها بتعزيز ازدهاره.