"الوزاري للتنمية" برئاسة منصور بن زايد يستعرض مستجدات تنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع الحكومية

ابوظبي - سيف اليزيد - ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية الذي عُقِد في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، حيث جرى خلاله مناقشة عدد من المبادرات والمشاريع الحكومية.

تضمنت أجندة الاجتماع مناقشة عدد من القرارات والسياسات المرتبطة بقطاعات التعليم، والأوراق المالية، والثقافة، إضافة إلى لوائح جامعة الإمارات العربية المتحدة، كما اطلع المجلس على عدد من التقارير الحكومية بشأن الأسواق المالية بالدولة، ونتائج أعمال مركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب، ونتائج تطبيق عدد من المبادرات والبرامج الثقافية.

وفي الشؤون التشريعية، استعرض المجلس مستجدات تنفيذ عدد من القوانين الاتحادية الاقتصادية والمالية، كما ناقش المجلس توصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن دعم القطاع الصناعي بالدولة، ومنظومة ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية.

