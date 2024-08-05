الامارات | محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في وفاة محمد بن سعيد الطاير

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له محمد بن سعيد الطاير، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في أم سقيم بدبي. وقد أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن صادق عزائه ومواساته لأسرة وأبناء الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته وذويه جميل الصبر والسلوان.