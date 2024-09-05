الامارات | «الأرصاد»: الطقس صحو وغائم جزئياً نهاراً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الخميس صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً قد يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الغد مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وأوضح المركز، في بيانه، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار نهاراً، وحركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:01 والمد الثاني عند الساعة 02:21، والجزر الأول عند الساعة 08:27 والجزر الثاني عند الساعة 20:24.