الامارات | إنجاز طبي جديد في دبي:11 عملية جراحية ناجحة للجنف في ثلاثة أيام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مركز التميز لعلاج الجنف في مستشفى آدم فيتال بدبي يواصل تحقيق إنجازات استثنائية في مجال جراحات العمود الفقري المعقدة، على يد البروفيسور د. هاني عبد الجواد، خبير جراحات تشوهات العمود الفقري للأطفال والكبار ورئيس المركز. في خطوة نوعية، نجح البروفيسور هاني عبد الجواد في إجراء 11 عملية جراحية متقدمة ومعقدة لتشوهات العمود الفقري خلال ثلاثة أيام فقط، وشملت الجراحات ١٠ حالات اعوجاج بالإضافة إلى حالة اعوجاج مع وجود جراحة سابقة وهي تعد من الحالات الصعبة نظراً لوجود تدخل جراحي من قبل.

وأكد البروفيسور د. هاني أن الجراحات شملت مرضى تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عامًا من مختلف الجنسيات. ومن بين هذه الحالات، برزت حالة الطفلة دلال مهند، البالغة من العمر 13 عامًا، والتي عانت من ضعف عام وأثارت حالتها قلق أهلها بعد أن أُبلغوا بأن العملية قد تستغرق أكثر من 10 ساعات وتتطلب ثلاثة أيام في العناية المركزة، وأن جسدها ضعيف ومن الممكن عدم تحمل هذه الجراحة، مما وضعهم أمام تحدي اتخاذ قرار صعب. لكن بفضل الله، تم إنجاز العملية في خلال ساعة وعشرين دقيقة، استطاعت المريضة المشي بعدها بساعات قليلة.

واختتم البروفيسور د. هاني قائلاً: " أن هذا يعد إنجازاً غير مسبوق في دبي، وهذه النجاحات تعزز من مكانة مستشفى آدم فيتال كوجهة عالمية مفضلة لعلاج جراحة تشوهات العمود الفقري.

قال محمد عمر ناصر، الرئيس التنفيذي لمستشفى آدم فيتال: "سوف يصبح مركز التميز لعلاج الجنف في مستشفى آدم فيتال في مكانة رائدة عالميًا في مجال علاج حالات تشوه العمود الفقري المعقدة. سواء كان المريض طفلاً أم بالغاً، يبدأ مرضانا في احتساب أعمارهم من اللحظة التي يخضعون فيها بنجاح لعمليات جراحية تغير حياتهم. "نحن فخورون ليس فقط بنجاحنا في إجراء العمليات الجراحية للحالات شديدة التعقيد، ولكن أيضًا بقدرتنا على تنفيذها بأمان وفي أوقات قياسية