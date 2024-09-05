الامارات | أحمد بن محمد بن راشد يحضر أفراح الكندي والغرير

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شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بن محمد بن راشد يحضر أفراح الكندي والغرير والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، اليوم الخميس، حفل الاستقبال الذي أقامه سعيد محمد سعيد الكندي، في مركز دبي التجاري العالمي، بمناسبة زفاف حفيده محمد عبد الله سعيد الكندي، على كريمة محمد بن عبد الله بن أحمد الغرير.
وهنّأ سموه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة مكللةً بالاستقرار والتوفيق والسعادة.
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