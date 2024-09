أحمد بن محمد يفتتح فعاليات الدورة الـ 30 لمؤتمر ومعرض «أنظمة النقل الذكية 2024»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، افتتح سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أمس، فعاليات الدورة الثلاثين للمؤتمر والمعرض العالمي لأنظمة النقل الذكية (ITS )، الذي تنظمه (منظمة النقل الذكي في أوروبا): إيرتيكو: (ERTICO )، بالتعاون مع (مؤسسة النقل الذكي في أميركا): (ITS America )، ومثيلتها في آسيا والمحيط الهادئ: (ITS Asia-Pacific )، ويقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت شعار: «التنقل مُعزّزاً بأنظمة النقل الذكية»، وتستضيفه دبي في الفترة من 16 إلى 20 سبتمبر 2024، في مركز دبي التجاري العالمي، ويستقطب 20 ألف مشارك وزائر من 100 دولة، وهو الرقم الأعلى في حضور المؤتمر خلال دوراته السابقة، وأكثر من 800 متحدث من الخبراء وصناع القرار الدوليين في التنقل المستدام، و200 جلسة علمية وحوارية، ومشاركة 500 عارض يمثلون كبرى الشركات العالمية في مجال التنقل الذكي.

وكان في استقبال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، معالي مطر الطاير المدير العام، رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، وأنجيلوس أمديتس، المدير العام لأيرتيكو (ERTICO ) أوروبا.

حضر الافتتاح عدد من كبار المسؤولين، وحشد من الخبراء العالميين في مجال النقل الذكي والمتحدثين من المجتمع العالمي لأنظمة النقل الذكية، وممثلي المؤسسات والقطاعات ومصنّعي المركبات وموفّري ومزوّدي الخدمات، والاتصالات، ومطوري الحلول التقنية، والباحثين والأكاديميين، إضافة إلى نخبة من ممثلي الحكومات والوزارات من جميع أنحاء العالم.

وشاهد سموه عرضاً مرئياً حول أنظمة النقل الذكية، والدورات السابقة للمؤتمر والمعرض العالمي لأنظمة النقل الذكية (ITS )، الذي يمثل قمة لمستقبل التنقل العالمي ونقطة تجمع لكبار صناع القرار الدوليين من جميع أنحاء العالم لمستقبل تنقل أفضل عالمياً.

ثورات علمية

واستمع سموه لكلمة الدكتور ميتشيو كاكو، الخبير العالمي في استشراف المستقبل والفيزياء النظرية، المتحدث الرئيس في المؤتمر، أكد خلالها أهمية تبني الأبحاث والنظريات العلمية والرؤى والأفكار المستقبلية، خاصة الصادرة من العلماء، التي من الممكن أن تغيير مسار التاريخ العالمي وتحدث تحولات جذرية في الأفكار السائدة، حتى لو بدت في البداية غريبة وغير عملية.

وأكد أن الثورة القادمة ستكون في مجال الذكاء الاصطناعي، وأنها ستحدث في التجارة، والمال، والنقل، وكل جوانب حياتنا.

واطلع سموه على جدارية رقمية تضمنت حقائق وأرقاماً حول المؤتمر والمعرض العالمي لأنظمة النقل الذكية.ثم تجول سموه في المعرض العالمي لأنظمة النقل الذكية المصاحب للمؤتمر، الذي يشارك فيه نحو 500 عارض من 100 مدينة يمثلون كبرى الشركات العالمية في مجال التنقل الذكي قدموا أحدث الابتكارات العلمية في هذا المجال.