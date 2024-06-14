القاهرة - كتب محمد نسيم - عدد قتلى حرب اكتوبر 1973 - حيث استعاد الجيش المصري الأرض والعرض، ودمرأسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر في 6 أكتوبر 1973حيث حققت القوات المسلحة المصرية أهدافها من شن الحرب على إسرائيل، وكانت هناك إنجازات ملموسة في الأيام الأولى للمعارك.

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حرب اكتوبر 1973

استعاد الجيش المصري الأرض والعرض، ودمرأسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر في 6 أكتوبر 1973حيث حققت القوات المسلحة المصرية أهدافها من شن الحرب على إسرائيل، وكانت هناك إنجازات ملموسة في الأيام الأولى للمعارك.

وكان الجيش المصري قد حقق هدفه من الحرب على إسرائيل في انتصار 6 أكتوبر 1973 بعبور قناة السويس وتدمير خط بارليف واتخاذ أوضاع دفاعية، وعلى الرغم من حصار الجيش المصري الثالث شرق القناة، فقد وقفت القوات الإسرائيلية كذلك عاجزة عن السيطرة على مدينتي السويس والإسماعيلية غرب القناة.

عدد قتلى حرب اكتوبر 1973

حرب أكتوبر كانت بمثابة انتفاضة قوية بثت الرعب في قلوب القوات الإسرائيلية، ليمثل يوم السادس من أكتوبر النقطة السوداء الأولى وبداية الرعب في تاريخ إسرائيل.

بنهاية حرب أكتوبر يوم 24 أكتوبر من نفس العام، من خلال الاتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين العربي والإسرائيلي، قُتل من 8 إلى 10 آلاف فرد من الجيش الإسرائيلي، كما تعرض حوالي 20 ألف آخرين إلى جروح متفاوتة في الخطورة.

عدد شهداء مصر فى حرب اكتوبر 1973

على الرغم من الانتصار العربي في حرب أكتوبر على إسرائيل، إلا أن هذا لا يعني أن الجيوش العربية لم تتأثر بالحرب، بل بالطبع تأثرت وكان هناك خسائر، حيث بلغ مجموع خسائر العرب في الحرب 15 ألف شهيد، بينما الإسرائيلين قدر عدد القتلى بـ 2.656 قتيل .

خسائر حرب أكتوبر بالنسبة لإسرائيل

تكبدت إسرائيل خسائر فادحة في حرب أكتوبر 1937، حيث أن الحرب كانت بالنسبة لها مفاجئة كبيرة زلزلتها، لاسيما بعد أن استطاعت القوات المصرية عبور خط بارليف، الذي كان يعد أقوى حصن منيع لهم، وكانت لا تستطيع القنابل اجتيازه، إلا أن القوات المصرية دمرته في بضع ساعات، وخسائر إسرائيل تمثلت في :

1- في اليوم الأول دمرت القوات المصرية أكثر من 200 دبابة إسرائيلية، وقد قتلت وأسرت حوالي 1500 جندي وضابط من الإسرائيليين .

2- كان هذا يعد أول مرة في تاريخ حرب الدبابات أن يتم تدمير 150 دبابة في 20 دقيقة فقط، وقد أسر معظم طاقمهم .

3- تم القبض على 37 ضابط وجندي إسرائيلي من حصن بور توفيق .

4- تكبدت إسرائيل في هذه الحرب خسائر كبيرة، حيث كان عدد القتلى 2522 قتيل، غير الأسرى والجرحى المفقودين في الحرب .

5- أصيب الكثير من الجنود الإسرائيليين بصدمات نفسية وعصبية بعد حرب أكتوبر، بسبب الأهوال التي رأوها، وهذا حسب ما جاء في كتاب ” زلزال في أكتوبر ” الذي كتبه زئيف شيف .

6- دمرت القوات المصرية خط بارليف وهذا خسارة كبيرة لإسرائيل أدت لهزيمتها، فقد كان هذا حصنهم المنيع، وقد دمرته القوات المصرية في بضع ساعات فقط، وهو عبارة عن ساتر ترابي يبلغ ارتفاعه 20 – 22 متر .

7- قامت القوات المسلحة المصرية لإنشاء حائط صواريخ دفاع جوي يعد الأول والأضخم من نوعه، أسقطت في اليوم الأول 38 طائرة إسرائيلية، وقد تمكنت مصر لإجبار قائد القوات الجوية الإسرائيلية، بأن يعطي أمر في 8 أكتوبر بألا تقترب طائرة إسرائيلية لمسافة أقرب من 15 كم شرق القناة .

المصدر : وكالات