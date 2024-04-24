السفير الروسي: الولايات المتحدة توقفت عن إخفاء الهدف الحقيقي للعقوبات على موسكو

ياسر رشاد - القاهرة - قال السفير الروسي في واشنطن "أناتولي أنتونوف" إن الولايات المتحدة توقفت عن إخفاء الغرض الحقيقي من العقوبات على موسكو.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، قال أنتونوف:"لقد توقفت واشنطن عن إخفاء النية الحقيقية لضغوطها التقييدية على بلدنا، الأمر لا يتعلق بأي تطلعات أسطورية لحل الصراع في أوكرانيا، بل يتعلق بالطموحات الانتهازية والمبتذلة، فهناك سيناريو تافه في محله إذا لم يتمكن الأمريكيون من تحقيق النصر في أوكرانيا".

وتعليقا على تصريحات المسؤولين الأميركيين بشأن خطط زيادة الضغط على قطاع الطاقة الروسي..أشار السفير الروسي في واشنطن إلى أنه إذا كانت هناك منافسة اقتصادية عادلة، يتم استخدام العقوبات، مشددًا على أن المسؤولين الأميركيين يستغلون كل فرصة لتهديد روسيا بالقيود والعقوبات.

وفي وقت سابق، قال "جيفري بيات"، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون موارد الطاقة، إن واشنطن تتوقع زيادة تقييد وصول روسيا إلى أسواق الطاقة الأوروبية، حيث أعلنت الخارجية الأمريكية أن واشنطن تعتزم مواصلة فرض العقوبات على مشاريع الطاقة الروسية المستقبلية والبنية التحتية المرتبطة بها.

وقال بيات في كلمة له في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن، يوم الثلاثاء: "سنواصل تضييق الخناق، وسنواصل فرض القيود على دائرة واسعة من الشركات المشاركة في تطوير المشاريع الرئيسية الأخرى للطاقة، بما في ذلك مشاريع الطاقة المستقبلية والبنية التحتية المرتبطة فيها" بحسب ما نقلته روسيا اليوم.

وأشار إلى أن العقوبات الأمريكية تستهدف الشركات المشاركة في نقل المواد والتكنولوجيات لمشاريع الطاقة المستقبلية وموردي الخدمات.

يذكر أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على قطاع الطاقة الروسي على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي انطلقت في فبراير 2022.