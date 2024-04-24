كوريا الشمالية تشن هجمات إلكترونية على نظيرتها الجنوبية

ياسر رشاد - القاهرة -

كشفت مصادر استخباراتية في كوريا الجنوبية، عن سرقة قراصنة كوريا الشمالية بيانات فنية من شركات الدفاع بالبلاد، بحسب القاهرة الإخبارية.

وقالت وكالة الشرطة الوطنية الكورية، إن مجموعات القرصنة، التي يعتقد أنها تحظى بدعم الدولة في كوريا الشمالية، شنت هجمات إلكترونية "شاملة" لأكثر من عام، مضيفةً أنها حذرت العاملين في مجال الجيش لتعزيز الأمن.

وبرزت صناعة الدفاع في كوريا الجنوبية كلاعب رئيسي في تجارة الأسلحة العالمية من خلال عقود لمجموعة من منصات الأسلحة، بما في ذلك الطائرات المقاتلة المتقدمة ومدافع الهاوتزر ذاتية الدفع والسفن البحرية.

وجاءت السرقة وسط احتكاك متزايد بين الجارتين المضطربتين بينما تمضي بيونج يانج قدمًا في تجارب الصواريخ الباليستية وبرنامجها للأسلحة النووية.

وتتبعت السلطات الكورية الجنوبية الهجمات الإلكترونية التي استهدفت الشركات، والتي لم يذكر اسمها في التقرير.

وقالت الشرطة إن التحليل أكد نقل "بيانات مهمة" من ستة أجهزة كمبيوتر إلى خوادم سحابية موجودة في الخارج.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية نقلًا عن الشرطة قولها: "مع توقع استمرار محاولات القرصنة التي تقوم بها كوريا الشمالية والتي تستهدف تكنولوجيا الدفاع، فإننا نطلب ليس فقط من شركات الدفاع ولكن أيضًا من مورديها تعزيز الإجراءات الأمنية".