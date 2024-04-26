الدفاع الروسية: قواتنا تتقدم وتحسن مواقعها على 4 محاور وتوقع خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن "القوات الروسية تقدمت وحسنت مواقعها على 4 محاور استراتيجية، وأوقعت خسائر كبيرة بالقوى العاملة والمعدات الأوكرانية ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة".

ولفتت الوزارة، في بيان، الى أن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" سيطرت على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في منطقة بوروفايا في مقاطعة خاركوف، وصدت هجوما مضادا في منطقة تيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وبحسب الوزارة، بلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 20 عسكريًا، وشاحنتين صغيرتين، وخلال القتال المضاد للبطارية، تم استهداف مدفع "دي-20"، ومدفع هاوتزر "دي-30"، ومدفع "غفوزديكا"، بالإضافة إلى محطة رادار مضادة للبطارية من طراز "أن/تي كيو-36".

وأضافت "قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" بتحسين موقعها التكتيكي على طول الحافة الأمامية، واستهدفت القوى العاملة والمعدات في مناطق ماكسيميليانوفكا، كاترينوفكا، باراسكوفيفكا، تشاسوف يار، ستوبوشكي، كونستانتينوفكا وكراسنوجوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".