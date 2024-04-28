بالرغم من ارتفاع الحرارة.. الأرصاد: أمطار ورياح في هذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم الأحد 2024-4-28، على كافة أنحاء الجمهورية.

ووفقا للهيئة، فإنه من المتوقع أن يكون طقس اليوم حارا نهارا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وجنوب سيناء، وشمال الصعيد.

وبحسب الهيئة، فإن الطقس يسود دافئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتوقعت الهيئة، وجود نشاط رياح على بعض المناطق، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على بعض المناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم:

- القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 18.

- الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 17.

- مطروح العظمى 23 درجة والصغرى 15.

- سوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 21.

- قنا العظمى 36 درجة والصغرى 23.

- أسوان العظمى 37 درجة والصغرى 24.