"النشرة": الطيران الحربي الإسرائيلي أغارعلى أحراج الصنوبر بين راشيا الفخار وكفرحمام

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في حاصبيا، بأنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي أغار على أحراج الصنوبر بين ​راشيا الفخار​ وكفرحمام بخراج الهبارية في منطقة العرقوب، ما أدّى إلى تضرّر عدد من المنازل في بلدة الفرديس المجاورة بسبب شدّة الانفجارات".

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