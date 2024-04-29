لبنان شارك في معرض "إيران إكسبو 2024" في طهران

شارك ​لبنان​ في معرض وحدث تجاري أُقيم في العاصمة الإيرانيّة ​طهران​، تحت مسمّى "إيران إكسبو" (IranExpo 2024)، في حضور الرّئيس الإيراني ابراهيم رئيسي والمسؤولين الكبار من 24 دولة. يُقام المعرض على مساحة تزيد عن 50 ألف متر مربع، ويشارك فيه أكثر من 2000 تاجر من 90 دولة حول العالم، بما في ذلك لبنان، وأكثر من 800 شركة إيرانيّة موثوقة. ويشمل المعرض 7 فئات، هي: الصّناعات الغذائيّة والزّراعيّة والسمكيّة والصّناعة والسّياحة والسّجاد والصّناعات اليدويّة، والأدوية والمعدّات الطبيّة، والمنتجات الكيماويّة والتّجميليّة والصحيّة وصناعة البناء والبتروكيماويات.

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