ابتكار جديد لطلاب علاج طبيعي بـ"المنوفية الأهلية" يقيس المدى الحركى للمفاصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

نظمت كلية العلاج الطبيعى بجامعة المنوفية الأهلية المؤتمر العلمى الطلابى الأول بعنوان kinesiology is the key stone of physical therapy "علم الحركة هو حجر الأساس فى العلاج الطبيعى" وذلك برعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية والمكلف بتسيير أعمال جامعة المنوفية الأهلية وإشراف وحضور الدكتورة نانسى أسعد المشرف الأكاديمى لجامعة المنوفية الأهلية والدكتور أشرف بلبع عميد القطاع الطبى والدكتور يوسف البعلاوى منسق برنامج العلاج الطبيعى ورئيس المؤتمر والدكتورة علياء العبد مقرر المؤتمر.

وتم تنظيم معرض علمى ضمن فعاليات المؤتمر ونجح فريق طلابى فى ابتكار فكرة مشروع بحثي لطريقة جديدة لقياس المدى الحركي للمفاصل ومدى قوة الانقباض العضلي بواسطة خلايا حسية توضع على سطح المفصل الخارجي.

اوستهلت الدكتورة نانسى أسعد المشرف الأكاديمى لجامعة المنوفية الأهلية كلمتها فى افتتاح فعاليات المؤتمر بتوجيه رسالة ترحيب وشكر من الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية للطلاب ودعمه الكامل لجميع المؤتمرات والأنشطة العلمية التى تستهدف الطلاب.

وأشارت إلى أهمية التوجه العام لتطوير التعليم والاهتمام بالنواحى العملية والتطبيقية وتغيير مفهوم الدراسة من مجرد الحفظ إلى الفهم والتطبيق العملى، وهو ماتستهدفه جامعة المنوفية الأهلية، مشيدة بما وجدته فى طلاب كلية العلاج الطبيعى من مستوى عال من الكفاءة والقدرة والمستوى العلمى الذى ظهر واضحا فى الأبحاث والعروض التقديمية وتميزهم فى تنظيم المؤتمر واكتشاف مواهبهم فى التقديم والإدارة.

وأشارت إلى أن الحد الأدنى للقبول فى برنامج العلاج الطبيعى هو من أعلى الحدود الدنيا بالجامعات وسيظل هذا التوجه العام للجامعة لاختيار الطلاب للالتحاق بالبرنامج حتى يظل المستوى العلمى فى تقدم، معربة عن سعادتها البالغة بالجزء العملى والتطبيقى الذى شهدته خلال تفقدها لفعاليات المعرض العلمى المقام على هامش المؤتمر وخاصة التجارب العملية التى صممها الطلاب بأيديهم بالإضافة إلى أبحاثهم التطبيقية التى تخدم أهداف ومحاور المؤتمر وفى مواد التخصص، موجهة الشكر لجميع من ساهم فى تنظيم المؤتمر وفى انتظار المزيد من الفعاليات الطلابية الناجحة.

وأثنى الدكتور أشرف بلبع عميد القطاع الطبى على الطلاب وادائهم وحسن اختيار عنوان المؤتمر، وحرص على مناقشة بعض المشاريع البحثية مع الطلاب، وأشاد بالعروض التقديمية، كما أكد على أهمية هذه المؤتمرات العلمية لخلق بيئة تعاونية بين الطلاب تحث على المشاركة بآرائهم وتقبل الرأي الاخر.

وأكد الدكتور يوسف البعلاوى أن المؤتمر الطلابي الأول لبرنامج العلاج الطبيعي يهدف إلى اكتشاف الطاقات والمواهب الطلابية، وخلق بيئة تعليمية تسودها روح التعاون وتبادل الخبرات بين الطلاب وتشجيعهم على المشاركة في البحث العلمي واكسابهم الثقة وتنمية مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية.

شهد فعاليات المؤتمر الدكتور إبراهيم هاشم عميد القطاع الهندسى، المحاسب محمد سعيد الجزير أمين عام جامعة المنوفية الأهلية، والدكتورة هيام عياد منسق تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والدكتور عمرو كمال منسق الصيدلة، والدكتورة هدى جعفر منسق طب الأسنان، والدكتورة منال فريد منسق التمريض، والدكتور عاطف عبد الجليل منسق الطب البيطرى، وأشرف على تنظيم المؤتمر إدارة رعاية الطلاب وإدارة الشئون الإدارية.