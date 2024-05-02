البنتاغون: اكتمال إنشاء 50 بالمئة من الرصيف البحري في غزة

اعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" إن الجيش الأميركي أكمل حتى الآن إنشاء أكثر من 50 بالمئة من الرصيف البحري الذي سيُقام في نهاية المطاف قبالة ساحل قطاع غزة لتسريع تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع.
وذكرت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ لصحفيين، "حتى اليوم، انتهينا من 50 بالمئة من إنشاء الرصيف". واوضحت أن الرصيف يتألف من عدة مكونات مختلفة. واشارت الى ان "الرصيف العائم بالكامل اكتمل وتأسس. لا يزال العمل في الجسر جاريا".
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