مجموعة "OMT" نعت رئيس مجلس إدارتها توفيق معوّض

نعت مجموعة "OMT" أحد مساهميها الرئيسيين ورئيس مجلس إدارتها توفيق معوّض، داعية إلى "مشاركتها الصلاة الجنائزية ليُشركَه الرب في مجد قيامته وذلك يوم الاثنين الواقع في 6 أيّار 2024 عند الساعة الرابعة بعد الظهر في كنيسة مار يوحنا المعمدان - زغرتا".
ولفتت إلى أنّه "تُقبَل التعازي قبل الدفن وبعده ويوم الثلاثاء بين الحادية عشرة قبل الظهر لغاية السابعة مساءً في قاعة كنيسة مار يوحنا المعمدان - زغرتا، ويوم الأربعاء في قاعة كاتدرائية مار جرجس في بيروت من العاشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً".
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