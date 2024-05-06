البرازيل.. ارتفاع عدد قتلى الفيضانات إلى 66 شخصًا جنوبي البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ)

قالت سلطات الدفاع المدني، اليوم الأحد، إن عدد القتلى، في الفيضانات التي شهدتها المناطق الواقعة جنوبي البرازيل في أعقاب هطول أمطار غزيرة استمرت لأيام، قد ارتفع إلى 66 شخصا على الأقل.

ويجري التحقيق في 6 حالات وفاة محتملة أخرى، في حين لا يزال 101 شخص في عداد المفقودين، حسب السلطات في ولاية ريو جراندي دو سول البرازيلية،

واضطر أكثر من 80 ألف شخص إلى مغادرة منازلهم وتم إيواء حوالي 15 ألف شخص في ملاجئ طوارئ.

وأفادت تقارير أن أكثر من 400 ألف أسرة عانت من انقطاع الكهرباء، وعاني حوالي 840 ألف شخص من انقطاع المياه، في حين عانت عشرات المجتمعات من انقطاع خدمات الإنترنت والهاتف.

وأشارت السلطات إلى أن العديد من الطرق لا تزال مغلقة في أعقاب الفيضانات التي أثرت على 332 مجتمعا منذ بداية الأسبوع الماضي.

كما غمرت المياه وسط مدينة بورتو أليجري، عاصمة ولاية ريو جراندي دو سول،

ووصف حاكم الولاية الواقعة على الحدود مع الأرجنتين والأوروجواي، إدواردو ليتي، الفيضانات بأنها كارثة غير مسبوقة.

وقال إن عدد الضحايا قد يرتفع "أضعافا مضاعفة " رغم الانخفاض التدريجي في هطول الأمطار، حيث لم يتسن بعد الوصول إلى بعض المناطق.