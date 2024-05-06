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التحالف الوطنى يشارك الأقباط احتفالاتهم بتوزيع الهدايا فى الفيوم

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القاهرة - سامية سيد - تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تشارك مؤسسة الجارحي آلاف المسيحيين من أهالي محافظة الفيوم الاحتفال بعيد القيامة المجيد بعدد من الفعاليات المتنوعة من خلال تواجد قيادات المؤسسة والعاملين بها ومتطوعيها في نحو 10 كنائس وأديرة رئيسيين على مستوى مراكز وقرى المحافظة، مع توزيع الحلوى والشيكولاتة والبالونات والهدايا علي المواطنين المسيحيين وأبناءهم.

وحرص قيادات أمانة التحالف الوطني بالفيوم وقيادات ومتطوعي المؤسسة برئاسة النائب محمد الجارحي على التواجد خلال قداس الاحتفال بعيد القيامة 2024 ومشاركة الأخوة المسيحيين الاحتفالات، وتهنئتهم بالعيد بالإضافة إلى توزيع بعض الهدايا من الشيكولاته والحلوى والبلالين على الأطفال. ولاقت فعاليات المؤسسة والتحالف الوطني استحسان وإشادة كبيرة من المواطنين بجانب الفرحة التي رسمتها المؤسسة على وجوه الأطفال.

جدير بالذكر أن مشاركة مؤسسة الجارحي المواطنين المسيحيين احتفالهم بعيد القيامة المجيد تستهدف إدخال السرور والسعادة علي الأخوة المسيحيين استكمالاً لسلسلة المبادرات والخدمات التي تنفذها المؤسسة على مدار العام؛ تعزيزاً لروابط المواطنة والألفة والمحبة، وتقوية النسيج الوطنى وأواصر وعلاقات الأخوة.

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توزيع هدايا 

 

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خلال تنظيم التحالف الوطني للفعاليات بالفيوم

 

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شباب التحالف الوطني 

 

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هدايا التحالف الوطنى 

 

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احتفالات التحالف الوطني بعيد القيامة

 

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وفد التحالف الوطني 

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خلال فعالية التحالف الوطني 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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