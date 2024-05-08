شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة بحثية: 30% من كهرباء العالم تأتي من مصادر الطاقة المتجددة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمثل مصادر الطاقة المتجددة الآن أكثر من 30% من عمليات توليد الكهرباء في العالم، وفقًا لتقرير نشرته مؤسسة بحثية اليوم الأربعاء.

وبحسب بيان صحفي صادر عن مؤسسة "إمبر" البحثية في مجال الطاقة، فإن "دفع النمو في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح العالم إلى تجاوز نسبة 30% من عمليات توليد الكهرباء من المصادر المتجددة لأول مرة في عام 2023".

ووفقًا لتقرير "إمبر"، نمت حصة الطاقة المنتجة باستخدام مصادر متجددة من 19% في عام 2000 إلى أكثر من 30% في عام 2023.

وكل هذا النمو يعود إلى زيادة استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

توليد الطاقة الكهرومائية

وقال التقرير إن حصة توليد الطاقة الكهرومائية وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة في إجمالي إنتاج الطاقة انخفضت خلال الفترة نفسها.

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ورأت إمبر أن توليد الكهرباء على المستوى العالمي من الوقود الأحفوري يمكن أن يبدأ في الانخفاض في عام 2024.

الوقود الأحفوري

وجاء في البيان الصحفي أن "النمو السريع في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح قد أوصل العالم إلى نقطة تحول حاسمة، على الأرجح هذا العام، إذ يبدأ توليد الكهرباء من الوقود الأحفوري في الانخفاض على المستوى العالمي".

وأشار البيان إلى أن أرقامه لعام 2023 تأتي من 80 دولة تمثل 92% من الطلب العالمي على الطاقة.