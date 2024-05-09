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الأب ايليا زار أبي المنى وقدم له كتابه عن "وثيقة الأخوة الإنسانية - قراءة تأويلية"

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استقبل شيخ العقل وفدا من الرهبانية الانطونية المارونية ضم المدير العام الأب بشارة إيليا ومدير المعهد الفني الأنطوني الأب شربل بوعبود، وتناول اللقاء قضايا روحية وتلك المتصلة بمنطقة جبل لبنان.

وتسلم ابي المنى منهما كتابين عن "وثيقة الأخوة الإنسانية - قراءة تأويلية" للأب إيليا وعن المعهد للأب عبود.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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