استقبل شيخ العقل وفدا من الرهبانية الانطونية المارونية ضم المدير العام الأب بشارة إيليا ومدير المعهد الفني الأنطوني الأب شربل بوعبود، وتناول اللقاء قضايا روحية وتلك المتصلة بمنطقة جبل لبنان. وتسلم ابي المنى منهما كتابين عن "وثيقة الأخوة الإنسانية - قراءة تأويلية" للأب إيليا وعن المعهد للأب عبود.

كانت هذه تفاصيل خبر الأب ايليا زار أبي المنى وقدم له كتابه عن "وثيقة الأخوة الإنسانية - قراءة تأويلية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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