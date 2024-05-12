النشرة: اصابة طفل بحادث سير على طريق نحلة قرب منزل كركلا

افاد مراسل "النشرة" في البقاع، بوقوع حادث سير قبل قليل على طريق نحلة قرب منزل كركلا مدخل حي ال الشمالي وسط مدينة بعلبك عند ما يسمى طريق الموت، أدى إلى إصابة طفل من ال صالح نقل المستشفى.
ولفت الى انه تسود حالة من الغضب بين الأهالي واقفال الطريق بالإطارات لحين وضع مطبات من قبل البلدية أو وزارة الاشغال، لان الاهالي يعتبرون بان الامر لم يعد مقبولا حيث الحوادث يوميا على هذا المثلث ويجب حل سريع من قبل المعنيين.
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