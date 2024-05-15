عدد الفلسطينيين منذ نكبة 1948 تضاعف 10 مرات

وأشار الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في تقرير له بمناسبة الذكرى 76 للنكبة الفلسطينية التي تصادف اليوم الأربعاء، إلى أن عدد الفلسطينيين في الداخل والخارج بلغ 14،63 مليون نسمة مع نهاية عام 2023، يعيش منهم أكثر من ستة ملايين نسمة في الضفة الغربية وقطاع غزة وداخل فلسطين المحتلة عام 1948، ويتوزع بقية الفلسطينيين على مخيمات اللجوء في الأردن ولبنان وسوريا، وبقية دول العالم.
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