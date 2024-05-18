مقتل 15 فلسطينيًا وإصابة 30 آخرين جراء قصف إسرائيلي على مخيم جباليا شمال غزة

كشفت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، أنّ "الجيش الإسرائيلي قصف بوّابة أحد مراكز الإيواء الّتي تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، واستهدف المواطنين الّذين حاولوا العودة إلى منازلهم فيه، ما أسفر عن مقتل أكثر من 15 فلسطينيًّا وجرح 30 آخرين، نُقل معظمهم إلى مستشفى كمال عدوان؛ الّذي استهدف القصف العنيف محيطه أيضًا".
وشدّدت الوكالة على أنّ "الوضع الإنساني داخل المخيم الّذي يتعرّض لقصف متواصل منذ أيّام، كارثي، في ظلّ الحصار المفروض على العائلات فيه، وشحّ مقوّمات الحياة من طعام ومياه وأدوية، فيما لا تستطيع طواقم الإسعاف والدّفاع المدني الوصول إلى المخيم وانتشال جثامين الضّحايا؛ ما ينذر بكارثة حقيقيّة".
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