وزير الدفاع الأمريكي يطالب إسرائيل بإعادة فتح معبر رفح

الشارقة - اميمة ياسر - فيما لا تزال القوات الإسرائيلية مسيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، بعد توغلها في مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة في السادس من الشهر الحالي، جددت الولايات المتحدة مطالباتها بفتح المعبر الوحيد الذي يشكل باب أمل لآلاف الفلسطينيين الذين يعانون شحاً كبيراً في المساعدات الغذائية بالقطاع الفلسطيني المحاصر.

وحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، على إكمال المباحثات مع مصر لإعادة فتح معبر رفح الذي تسيطر عليه إسرائيل.

وقال البنتاجون في بيان، إن أوستن تحدث مع جالانت في اتصال هاتفي اليوم الخميس، وحثه على استئناف تدفق المساعدات من معبر كرم أبو سالم.

كما دعا الوزير الأمريكي نظيره الإسرائيلي إلى توفير ما وصفها بـ«آلية فعالة لفك الارتباط بين العمليات الإنسانية والعسكرية في غزة».

وأكد الحاجة الملحة لزيادة المساعدات الإنسانية لغزة عبر جميع المعابر المتاحة، وذلك حسبما أفادته فضائية «العربية».

على صعيد آخر، شدد أوستن، على اعتراض واشنطن سعي المدعي العام للجنائية الدولية لإصدار مذكرات اعتقال بحقه وبحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وسيطرت إسرائيل في السادس من مايو الحالي على الجانب الفلسطيني من المعبر، وتوغلت قواتها برياً شرق مدينة رفح أيضا دافعة آلاف الفلسطينيين إلى نزوح جديد، وسط غياب لأي مناطق آمنة يلجأون إليها، وشح في المساعدات.

فيما كررت الأمم المتحدة تحذيراتها من الوضع الإنساني المتدهور في القطاع المحاصر، مؤكدة أن شبح الجوع يخيم على بعض المناطق.