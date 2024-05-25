فيضانات أفغانستان تخلف أضراراً واسعة

ابوظبي - سيف اليزيد - أسفرت الفيضانات في أقاليم "باجلان" و"فارياب" "جور" الأفغاني عن أضرار كبيرة في المدارس والطرق والمراكز الصحية والجسور في تلك الأقاليم. كما أودت الفيضانات أيضا بحياة أشخاص.

جدير بالذكر أن الفيضانات المدمرة، في العديد من الأقاليم في أفغانستان، في الأسابيع الأخيرة تسببت في خسائر مالية كبيرة للمواطنين. كما أودت بحياة مئات الأشخاص في بعض الأقاليم، لاسيما "باجلان" و"جور" و"فارياب". ويذكر أن الظواهر المناخية الشديدة مثل الفيضانات والجفاف في تزايد في أفغانستان. ويلقي الخبراء باللوم على أزمة المناخ في حدوث مثل هذه الظواهر.