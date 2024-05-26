شاحنات مساعدات آتية من مصر بدأت الدخول إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم

ذكرت قناة "القاهرة الإخباريّة" أنّ 200 شاحنة تحمل مساعدات إنسانيّة آتية من ​مصر​، بدأت الدّخول إلى ​قطاع غزة​ عبر ​معبر كرم أبو سالم​ الحدودي بين إسرائيل والقطاع، المُغلَق منذ أوائل أيّار الحالي، بعد سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني منه. وأشارت إلى أنّ القافلة تتضمّن "أربع شاحنات تحمل وقودًا".

وكانت قد بدأت إسرائيل في السّابع من أيّار الحالي، تنفيذ عمليّات عسكريّة برّيّة في مدينة رفح، سيطرت خلالها على الجانب الفلسطيني من المعبر الحدودي مع مصر، ما أدّى إلى توقّف دخول المساعدات الإنسانيّة عبره.