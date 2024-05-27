الارصاد الجوية: الطقس غدا غائم جزئيا مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان "يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم احيانا مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الساحلية و الجبلية، مع احتمال تساقط رذاذ محلي في المناطق الشمالية و رياح ناشطة، يستمر تشكل الضباب على المرتفعات و يستمر ظهور طبقات من الغبار في الاجواء".

واشار الى ان "لبنان يتأثر بكتل هوائية حارة مصدرها شمال افريقيا نسبيا اعتبارا من هذا اليوم حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية، وتكون مترافقة بطبقات من الغبار تؤدي إلى أجواء سديمية على ان يتراجع تأثيرها غدا الثلاثاء".

وحذّرت "رواد البحر وهواة السباحة من أن ارتفاع موج البحر يُقدر بحدود المتر ونصف خلال الفترة الممتدة من اﻷحد 26 الحالي وحتى مساء اﻷربعاء 29 منه، مع إمكانية تكون تيارات مائيةخصوصا على الشواطئ الرملية".

ولفتت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان اليوم غائم جزئيا بالاجمال مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية بخاصة على الساحل، تنخفض نسبة الرطوبة و تنشط الرياح احيانا لتصل الى ما يقارب 65 كلم/س يرتفع معها موج البحر (مترين) مع ظهور طبقات من الغبار في اﻷجواء وضباب كثيف على المرتفعات مساء مما يؤدي الى اجواء سديمية".

وذكرت أن "طقس الثلاثاء غائم جزئيا الى غائم احيانا مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الساحلية و الجبلية مع احتمال تساقط رذاذ محلي في المناطق الشمالية و رياح ناشطة، يستمر تشكل الضباب على المرتفعات و يستمر ظهور طبقات من الغبار في الاجواء. والأربعاء غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة ، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة حيث تنعدم الرؤية بشكل كلي".

واضافت ان "طقس الخميس غائم جزئيا إلى غائم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، ويستمر ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة ورؤية سيئة".