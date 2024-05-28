سلطات كوريا الشمالية أعلنت فشل عملية إطلاق قمر اصطناعي لغرض التجسس

أعلنت الإدارة الوطنية لتكنولوجيا الفضاء الجوي في كوريا الشمالية، أن "آخر محاولة قامت بها لوضع قمر اصطناعي لغرض التجسس في المدار الاثنين فشلت بعدما انفجر في الجو".

وأوضحت الإدارة، في بيان نقله الإعلام الرسمي، أن "قمر ماليغيونغ-1-1 الاستطلاعي انفجر في الجو في المرحلة الأولى من إقلاعه وفشلت عملية إطلاقه"، مضيفة أن "سبب الحادث مرتبط بمدى إمكانية الاعتماد على محرّك الأكسجين السائل والنفط الذي تم تطويره حديثا".

وبثّت شبكة "إن إتش كاي" اليابانية تسجيلا مصوّرا لما بدا أنه مقذوف تشتعل فيه النيران في السماء قبل انفجاره، قائلة إنها صوّرته من شمال شرق الصين في التوقيت ذاته الذي تمّت فيه محاولة الإطلاق.

لطالما كان وضع قمر اصطناعي في المدار من أولويات نظام كيم وأعلن بأنه نجح في ذلك في تشرين الثاني بعد محاولتين فاشلتين العام الماضي. وتفيد سيول بأن كيم تلقى مساعدة تقنية روسية لعملية الإطلاق مقابل إرساله حاويات أسلحة إلى موسكو لاستخدامها في أوكرانيا.